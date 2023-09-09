السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لفعاليات قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم السبت، في الهند، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسًا لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضًا بصوت إفريقيا والدول النامية في ضوء ترؤس مصر مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)، ومؤتمر المناخ (كوب 27).

حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بإفريقيا

وفيما يتعلق بملف (النيباد)، فإن مصر سوف تتحدث خلال قمة العشرين عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية، والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، والتحول الصناعي الذي توليه مصر أهمية كبرى وأولوية عاجلة.

السيسي الرئيس السيسي بمشاركة الرئيس السيسي إنطلاق قمة مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين في الهند

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