السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة هندية: الرئيس السيسى يركز على الجهود الدولية لتسهيل اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت صحيفة "أنديا ناريتيف" الهندية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي من المتوقع أن يركز خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين على القضايا المهمة، التي تعزز الجهود الدولية لتسهيل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وما سيوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة.

وذكرت الصحيفة، أن الهند أعلنت أن إعلان قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، غدًا الأحد، سيكون أحد أقوى الوثائق للتعبير عن مخاوفهم، وإن إعلان قادة نيودلهي الذي سترونه بعد القمة، سوف تراه كصوت لجنوب العالم والدول النامية.

وسلطت الصحيفة الضوء علي تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبيل توجهه إلى نيودلهي، أنه سيسلط الضوء على أهمية تقديم الدعم الفعال للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية للعديد من الأزمات الدولية المتعاقبة على الاقتصاد والغذاء والطاقة. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يركز الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة على مختلف القضايا التي تهم الدول النامية بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص، ويتضمن ذلك، على وجه الخصوص، القضايا ذات الصلة بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتسهيل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على قدم المساواة، نظرا لما سيوفره من فرص ومزايا متبادلة.

وعن مجموعة العشرين الهندية، قالت الصحيفة: "لا توجد وثيقة في العالم لديها مثل هذا الصوت القوي لجنوب الكرة الأرضية والدول النامية، ومن خلال المضي قدمًا برؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتمثلة في الاستفادة من رئاسة الهند الحالية لمجموعة العشرين لإعطاء صدى لصوت الجنوب العالمي تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وتمضي الهند قدمًا في تواصلها القوي مع البلدان النامية، ومنذ توليه الدور القيادي في ديسمبر 2022".

أنديا ناريتيف الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة مجموعة العشرين مجموعة العشرين الاقتصاد العالمي الوثائق

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