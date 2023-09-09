"أبوشامة": إسرائيل كعادتها تحاول تزييف التاريخ بحديثها عن أشرف مروان

قال محمد مصطفى أبوشامة، كاتب صحفي، إن إسرائيل كعادتها كل عام قبل ذكرى انتصارات أكتوبر تحاول تزييف التاريخ وإعادة قصص مزيفة عن هذا النصر الكبير.

وأضاف “أبوشامة”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تبحث مع تباعد الزمن ووجود أجيال جديدة لا تعي تفاصيل الأحداث، لتعيد تقديم رسائل ومعلومات مغايرة ومضللة عن حرب أكتوبر ودائمًا ما تشكك في قيمة النصر وقيمة ما تحقق فيه.

وأوضح أن إسرائيل تحاول تشويه الدكتور أشرف مروان، والذي كان أحد النقاط الرئيسية في خطة الخداع الاستراتيجي التي أشرف عليها الرئيس السادات، والتي استوقفت كبرى المخابرات العالمية أمام خطة مصر الاستراتيجية والتي تمثل نصرًا عسكريًا.

سبب اختلاق هذه القصة على أشرف مروان

وأكد أن هذه الخطة كانت بالتشارك مع الرئيس السادات والمشير أحمد إسماعيل، وأشرف مروان، مشيرًا إلى أن اختلاق قصة جديدة توحي بأن أشرف مروان كان عميلًا مزدوجًا لتخفف من حدة ماقام به مروان من خداع لهم.