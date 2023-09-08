الطاهرى يوضح سبب عدم رواية قصة أشرف مروان من الجانب المصرى

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، عن سبب عدم رواية قصة أشرف مروان من الجانب المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "اعلم الشخص تمام العلم، وأعي ما أقول تماما، أزمة أشرف مروان أو حكاية أزمة مروان بالنسبة لأشرف أولا، ولتقدير الموقف مصريا ثانيا، أن حكاية أشرف مروان لا تمس أشرف مروان وحده ولكن تمس معه 5 أو 6 بلدان عربية، وعلى الأقل 5 أو 6 من القادة العرب في هذه الفترة".

وأضاف أنه لم يحن بعد أن تُروى قصة أشرف مروان من الجانب المصري، موضحاً أنه في نهاية التسعينات كتب الأستاذ الكبير عادل حمود ما يتردد عن أشرف مروان، وكتبه في صوت الأمة، والتقى الأستاذ عادل حمودة أشرف مروان في مكتب أشرف مروان في مصر الجديدة وحينها كاد أشرف مروان بعد هذا اللقاء أن يفصح عن تفاصيل حكاياته لكنه فضل أن يلتزم الصمت.

وأشار إلى أن مصر اكتفت بعد وفاة أشرف مروان نعيه بتصريح مختصر على لسان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان النعي عبارة عن جمل مختصرة ولكنها تعبر عن رؤية الدولة المصرية لأشرف مروان أنه قدم للوطن خدمات جليلة لم يحن الوقت بعد للكشف عنها.