الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الطاهرى يكشف أسباب التشكيك فى أشرف مروان مع قرب ذكرى نصر أكتوبر

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، على أسباب التشكيك من قِبل الجماعات الإرهابية في الدكتور أشرف مروان مع قرب الذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، إن هناك بُعدًا مهنيًا صحفيًا، وبعدًا آخر وهو بُعد شخصي عائلي، لأنه ينتمي لعائلة كانت مقربة من أشرف مروان.

وأضاف أن الدكتور أشرف مروان رجل وطني بامتياز، ولعب دورًا مهمًا للغاية في الفترة ما بين عام 1971 وعام 1975 حينما وفر مصادر تمويل لمصر من أجل إتمام صفقات سلاح متعددة من خلال مسار مستحيل أن يرصده العدو، وهذا هو البُعد الصحفي.

وأشار إلى أنه كانت هناك محاضرة حول مرور 40 سنة على نصر أكتوبر وكان هناك مؤرخ إسرائيلي، وأن هذا المؤرخ تناول أن الدكتور أشرف مروان له تسميات عديدة في السياسة الإسرائيلية والوثائق الإسرائيلية، ومن هنا تم الإيحاء إلينا بأنه ربما يكون عميلًا مزدوجًا أو عميلًا لإسرائيل، لكن كل من يدقق في كل ما أورده أشرف مروان لإسرائيل هو بالكاد كسور مضللة، الكلام ده صدر في واشنطن عام 2013.

أحمد الطاهري اكسترا نيوز أشرف مروان أكتوبر

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