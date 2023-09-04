أحمد الطاهرى: جلسات الحوار الوطنى كانت جادة وفى منتهى الأهمية

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنه بعد أسبوعين من رفع توصيات المرحلة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم استكمال مناقشة قضايا المحاور الثلاثة للأسبوع السادس تحت شعار مساحات مشتركة بين الجميع.

وأضاف «الطاهري» خلال حلقة برنامج «كلام في السياسة»،والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن جلسات الحوار الوطني، أمس، كانت جادة وحادة ولكنها كانت في منتهى الأهمية وتضمنت نقاشًا حول قانون الأحزاب السياسية ودمجها والحكومة السياسية والمالية، وقانون حرية التعبير، مؤكدًا أنه من المهم ألا ننسى الناس التي شككت في هذا الحوار منذ الدعوة له وشككوا في جدوى الحوار والاجتماعات والأكاديمية الوطنية.

لا بد أن نعرف حجم الإنجازات والجهد لخلق حالة حوار

وتابع، أنه من المهم أن نعرف حجم الإنجاز والجهد الذي بذل لخلق حالة حوار حقيقية بين كل النخب والتيارات في مصر والهدف مساحة مشتركة والجميع على أرضية وطنية، موجهًا الدعوة لكل المشاهدين أن يقرأوا توصيات المرحلة الأولى من الحوار والتي شملت كل القضايا والتفاصيل وكل شيء تتخيله ستجده في توثيق من 40 ورقة لأنها بلدنا كلنا والكل منشغل بالشأن العام.