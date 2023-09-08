وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة المركزي

قام د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء الجمعة، بالمرور المفاجئ على مستشفى رأس الحكمة المركزى؛ لمتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

◘ تقديم الخدمة الطبية للمرضي

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة متابعا الإجراءات الطبية والتمريضية خلال تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ .

◘ إنذار مشدد لمسئول النظافة

كما تفقد اعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والعناية المركزة ومختلف الأقسام وتلاحظ تدنى مستوى النظافة بتلك الاماكن وتم توجيه إنذار مشدد لمسئول النظافة مؤكدا ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى والمتابعة من إدارة المستشفى وتدريب عمال النظافة علي أساليب مكافحة العدوي ومعايير الصحة والسلامة المهنية.



◘ تقديم الرعاية الطبية والنفسية للمرضى

وأكد توفير أوجه الرعاية الطبية مشددا على ضرورة تقديم الرعاية الطبية والنفسية للمرضى وذويهم من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لمواطنى وزائرى مطروح، مشيرًا إلى تفعيل القسم الداخلى والاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة للإمكانيات المتاحة لتقديم خدمة طبية تليق بأبناء وزائرى مطروح وحسن الاستخدام والحفاظ على التجهيزات الجديدة للسكن.

_ المرور على وحدة فوكة الصحية

كما قام وكيل صحة مطروح بالمرور على وحدة فوكة الصحية التابعة لإدارة الضبعة الصحية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية حيث تلاحظ تدنى معدل الأداء بعيادة الأسنان وتغيب أحد أعضاء الطاقم الطبى دون سند قانونى وتم إحالته للتحقيق بديوان عام المديرية .

_ التأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة

ووجه وكيل صحة مطروح للإدارات المعنية بالمديرية بالمتابعة والتواجد الفعال على رأس العمل بجميع وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، مؤكدًا أن الجولات مستمرة على المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل فى منافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.