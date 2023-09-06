صحة مطروح: المرور على 22 منشأة طبية خاصة وغلق وتشميع 5 منشأت طبية

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن مديرية الصحة متمثلة فى إدارة العلاج الحر اطلقت حملة مكبرة بجميع أنحاء المحافظة، على المستشفيات الخاصة والعيادات والمعامل، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

المرور على عدد 22 منشأة طبية خاصة

وقامت الدكتورة سماح خوخه مدير إدارة العلاج الحر، ترافقها الدكتورة رشا محيسن عضو إدارة العلاج الحر وأشرف فودة مدير إداري العلاج الحر وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور على 22 منشأة طبية خاصة (مستشفيات خاصة - عيادات طبية خاصة - معامل) للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.

تحرير 63 مخالفة إدارية وفنية

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى أنه تم تحرير 63 مخالفة إدارية وفنية وتم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 5 منشأت كونها غير مرخصة أو تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين.

عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة



وقدم وكيل صحة مطروح، الشكر لإدارة العلاج الحر بالمديرية معرباً عن تقديره لجهودهم المبذولة وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشيرا لعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف التفتيش على جميع المراكز والمنشآت الطبية الخاصة فيما يخدم المرضى.