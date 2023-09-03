الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يُتابع انتظام العمل بـ4 وحدات للرعاية الأولية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الأحد، للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة السنوسية  ووحدة القصر ووحدة أم الرخم "التابعة للإدارة الصحية بمطروح وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات تزامنا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة.

توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل  

وتفقد وكيل صحة مطروح الاستقبال والمعمل والصيدلية  وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل  والطعوم والأمصال ومؤشرات العيادات الصباحية.

إحالة عدد من العاملين للشئون القانونية 

وخلال الجولة، لاحظ وكيل الوزارة، غياب بعض العاملين دون سند قانوني وتم احالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مؤكدا أنه لا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية للمقصرين او المتغيبين عن العمل بالمنشأت الصحية.
 

توفير أوجه الرعاية الصحية للمرضى

وأكد وكيل صحة مطروح أهمية وجود الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمرضي، مشيرا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كل الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك استمراراً للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح وتزامنا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري علي جميع المنشآت الصحية.

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