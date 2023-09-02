"صحة مطروح": تقديم 367 ألفا و949 خدمة بمبادرة "100 يوم صحة"

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في يومها الثامن والستون، التي تم إطلاقها الأحد 25 يونيو الماضي على مستوي الجمهورية .

واستعرض وكيل صحة مطروح تقريرًا مفصلًا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين منذ إطلاقها.

تقديم 367 ألفًا و949 خدمة بمبادرة "100 يوم صحة"

وأوضح أن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» بلغ 367 ألفًا و949 خدمة، حيث قدمت الفرق الطبية 38 ألف و 344 خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة، وبلغ إجمالي السيدات المنتفعات 12915سيدة، وعدد زيارات السيدات المنتفعات 12633 زيارة، وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 12796 زيارة، وتم تطعيم عدد 48755 طفلًا، وتقديم الخدمات لعدد 24174 مواطنًا من خلال القوافل الطبية، وتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد 173945 مواطنًا، وتقديم عدد 33102 خدمة لمبادرات الصحة العامة.

وأضاف أنه تم تقديم عدد 7055خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لعدد 2633 طفلًا، فيما قدمت 6521 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار إلى أن «100 يوم صحة» قدمت عدد 639 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وعدد 2202 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما قدمت «100 يوم صحة» خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 10514 استمارة استبيان، وتم تحويل عدد 1555 حالة إلى مستشفيات الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة.