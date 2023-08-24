الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

"صحة مطروح": مناظرة 1292 حالة مرضية ضمن مبادرة "الكشف والعلاج عن بعد"

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

استعرض الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مؤشرات وتفاصيل المبادرة الرئاسية «الكشف والعلاج عن بُعد»، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف كافه التخصصات عدا الحالات الطارئة، حيث تم مناظرة أكثر من ١٢٩٢ حاله بين مستشفيات وزارة الصحة بمطروح والمستشفيات الجامعية والمعاهد التعليمية فى الفترة من أغسطس ٢٠٢٢ وحتى أغسطس ٢٠٢٣، لأكثر من تخصص أجريت من خلالها المناظرات والاستشارات.

_ مستشفيات القطاع العلاجي بمطروح 

وأوضح  وكيل صحة مطروح  أن مبادرة «الكشف والعلاج عن بعد»  تُعد ثمرة تعاون ما بين عدة وزارات، وهي وزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوجيهات القيادة السياسية لتنسيق عمل الثلاث وزارات مشيرًا إلى أن الوحدات التابعة للمبادرة موجودة في مستشفيات القطاع العلاجي بمطروح (مطروح العام، والنجيله المركزي، ومارينا المركزي، والضبعة المركزي، والحمام المركزى ). 

إجراءات الاستشارة الطبية بمبادرة الكشف والعلاج عن بُعد

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه يتم طلب الاستشارة الطبية من مستشفيات القطاع العلاجي أو الرأي العلمي عن بُعد في حضور الاستشاريين وأساتذة التخصصات المختلفة في مختلف الجامعات المصرية موضحا  أنه عند حضور المريض للمستشفى وفقا لموعد الاستشارة يتم مناظرة حالته الصحية وبمساعدة الإمكانيات الخاصة بالجهاز، حيث يتم الكشف عليه بالكامل أثناء المناظرة حيث أن الأجهزة تشمل ملحقات مثل رسم القلب وفحص للعين والجلد والأذن، تحت إشراف مقدم الخدمة، وعلى الطرف المستقبل للخدمة استخلاص القرار العلمي من مقدم الخدمة وبناء عليه يتم التعامل مع الحالة المرضية.

وأكد الدكتور سعيد مختار، منسق مبادرة «الكشف والعلاج عن بعد»، أن تلك الإجراءات والمناظرات تحدث بتنسيق كامل من وزارة الاتصالات وتوفير الدعم الفني وسبل تسهيل نقل أو صيانة الوحدات بصورة يومية، وهناك تواصل يومي وجدول مسبق من الجامعات المصرية يبلغ به مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص المطلوب ويحجز الاستشارة، ويتم إعلام المريض بموعد الاستشارة.

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