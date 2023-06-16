الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 430 حالة بقافلة الدعم الطبى والعلاجى بمستشفى سيوة المركزى

مستشفى سيوة
مستشفى سيوة

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه على مدار يومين تم توقيع الكشف على 430 حالة وتوفير العلاج بالمجان في 4 تخصصات طبية خلال قافلة الدعم الطبي والعلاجي بمستشفى سيوة المركزي تحت إشراف الدكتور محمود حبيب، مدير مستشفى سيوة المركزي.

وأوضح أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار عمل قوافل الدعم الطبي والعلاجي لخدمة مراكز المحافظة، واستمرارًا لعمل القوافل الطبية المجانية بمحافظة مطروح، التي تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

وأضاف أن أعمال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة والتدريب وتبادل الخبرات، حيث سجلت عيادة الباطنة 130 حالة، وعيادة الجلدية 110 حالات، وعيادة العظام 100 حالة، وعيادة التخاطب والتوحد 90 حالة.

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