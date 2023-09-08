تشكيل منتخب إثيوبيا لمواجهة مصر فى تصفيات أمم إفريقيا

أعلن دانييل جيبريماريم، المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، عن التشكيل الذي سيواجه منتخب مصر في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الإثيوبي في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم في ختام تصفيات أمم إفريقيا التي حسم الفراعنة تأهله للبطولة مسبقًا.

• اقرأ أيضًا:

مرموش ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام إثيوبيا

شهد تشكيل منتخب إثيوبيا تواجد جاتوش بانون، لاعب وسط فريق الجونة السابق، في حين يجلس شميلس بيكلي لاعب إنبي وبتروجت السابق على مقاعد البدلاء.

تشكيل إثيوبيا لمواجهة مصر

جاء تشكيل منتخب إثيوبيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: سيد هابتامو

خط الدفاع: رمضان يوسف - إيمانويل تيفيرا - أسشاليو تاميني - هينوك أدوجنا

خط الوسط: جاتوش بانوم - كينانا ماركينه - سورافيل داجناتشو

خط الهجوم: شيرنت جوجسا - داوا هوتيسا - أبيل ياليو

ويتصدر منتخب مصر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة ليحجز الصدارة متفوقًا على غينيا بفارق 3 نقاط وفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

ويقبع منتخب إثيوبيا في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وحقق فوزه الوحيد على منتخب مصر في الجولة الثانية بهدفين نظيفين.

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا وزامبيا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا وغانا وأنجولا وتنزانيا.

◘ تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

جاء تشكل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: محمود حمادة - حمدي فتحي - مروان عطية - مصطفى فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبوجبل ومحمد صبحي، وعمر كمال عبدالواحد ومحمود مرعي وحسام عبدالمجيد، وأحمد فتوح وطارق حامد، وسام مرسي وأحمد سيد زيزو، وإبراهيم عادل ومحمد شريف وأسامة فيصل.