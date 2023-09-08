الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حاول يفعل خير فسقط جثة.. قتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين بقليوب

جثة
جثة

صرحت نيابة القليوبية بدفن جثة شاب لقى مصرعه خلال تدخله لفض مشاجرة بين عائلتين بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة ولكشف ملابساتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بـ القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغاً بمصرع شاب إثر تدخله لفض مشاجرة بدائرة المركز.

التحريات تكشف تفاصيل الحادث

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، مقتل شاب يدعى "محمد مسعد" 30 سنة،  لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، إثر تدخله لفض مشاجرة بين عائلته وآخرين وخلال تدخله للدفاع عن عائلته تعدى عليه الطرف الآخر بسلاح أبيض، مما أودى بحياته.

ودلت التحريات أنه تعرض للاعتداء على يد "محمد.ص" سائق بطعنة نافذة مما أسفر عن مقتله، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل جثته إلى مستشفى قليوب العام.

ضبط المتهم بقتل شاب في مشاجرة بقليوب

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهمين.

إجراءات قانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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