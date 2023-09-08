غرق مواطن والعثور على جثة سائق توك توك في الشرقية

لقى مواطن مصرعه غرقا، بمياه ترعة عزبة التفتيش بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الزوامل المركزى، بوصول " أدهم م" 20 عاما مقيم الخصوص جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهرى، ونقله بمرفق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

العثور على جثة سائق توك توك فى حالة تعفن بمنزله بالشرقية

استقبل مستشفي أبوكبير المركزى بالشرقية، جثة سائق توك توك عثر عليه متوفيا فى حالة تعفن داخل منزله، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول، سائق توك توك مقيم نطاق مركز أبوكبير، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة داخل منزل دائرة المركز وبالفحص تبين العثور على جثة سائق التوك توك فى حالة تعفن داخل غرفة نومه ولا يوجد بالجثة اصابات ظاهرية، تم الدفع بسيارة من مرفق الاسعاف بالشرقية، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه رجح مفتش الصحة ان يكون سبب الوفاة سكتة قلبية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.