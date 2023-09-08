الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل واشنطن بمجلس الأمن: روسيا لجأت لاستفتاءات غير مشروعة بأوكرانيا لتعطيها شرعية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال ممثل واشنطن في مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة وألبانيا دعيا إلى هذا الاجتماع لأن روسيا تواصل انتهاك ميثاق الأمم المتحدة في انتهاك سيادة أوكرانيا وانتهاك أراضيها، مؤكدًا أن روسيا لجأت لاستفتاءات غير مشروعة في أوكرانيا لتعلن شرعية لها ولكنها لن تعطيها شرعية.

وأضاف خلال كلمته في مجلس الأمن أن ضم أربعة مناطق من أوكرانيا، والاستفتاءات والانتخابات هي لإضفاء المشروعية على أعمال  روسيا، والكرملين يقوم بتلفيق نجاحات انتخابية نتيجة إخفاقه في أوكرانيا ويعلم الكرملين أن الانتخابات هي مجرد خدعة والنتائج محددة سابقًا ومتلاعب بها. 

الجنود الروس يقومون بترهيب المصوتين واجبارهم على التصويت

وأشار إلى أن التقارير الصحفية أكدت أن روسيا حددت أماكن انتخاب بدأت مبكرة لتغيير نتائج الانتخابات كما أن الجنود الروس يقومون بترهيب المصوتين وإجبارهم على التصويت. 

وأكد أن الانتخابات تشكل وصمة في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة ومعظم العالم متحد في دعم أوكرانيا ويوجد 143 دولة صوتت مع أوكرانيا ضد روسيا.

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