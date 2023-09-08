الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوريل يقر بفشل سياسية الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة الساحل

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

رأى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة الساحل، لم تكن ناجحة كما كان يأمل التكتل في السنوات الأخيرة.

وأوضح بوريل في مقال أعادت نشره الجمعة خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن تركيز الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان كان أكثر مما ينبغي على البعد الأمني وحده، وأن جهودهم للمساعدة في تعزيز سيادة القانون وتوفير الخدمات الأساسية لم تكن كافية أو واضحة بما فيه الكفاية. 

وأضاف: "كما أن الصبر الاستراتيجي الذي أظهرناه تجاه الطغمات العسكرية في المنطقة، لم يسفر عن أي نتائج ملموسة سوى تشجيع توجهات جديدة"، في إشارة إلى الانقلابات العسكرية المتلاحقة في المنطقة.

وتابع منسق الدبلوماسية الأوروبية، أنه "على الرغم من هذا النقد الذاتي الضروري، فلا ينبغي لنا أن ننسى أن خارطة الطريق التي رسمتها أوروبا في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة كانت من دول الساحل. لقد خصصنا جنودنا وأموالنا ورأسمالنا السياسي للمنطقة لأن دول الساحل طلبت منا أن نفعل ذلك".

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بوريل: الاتحاد الأوروبى يتفق على فرض عقوبات على السلطة الانتقالية فى النيجر

وأردف: "فضلا عن الدفاع عن قيمه الديمقراطية، فإن الاتحاد الأوروبي لديه أيضاً مصلحة كبرى في رؤية النيجر تعود إلى مسار النظام الدستوري".

 

عواقب الانقلابات على أوروبا

وأكد أن سقوط دولة أخرى في منطقة الساحل في أيدي المجلس العسكري من شأنه أن يخلف عواقب سلبية بعيدة المدى على أوروبا من حيث الأمن، وتدفقات الهجرة، وتوازن القوى الجيوسياسية.

واعتبر بوريل أنه "من الخطأ الاعتقاد بأن المجالس العسكرية قادرة على مكافحة الحركات الإرهابية أو الاتجار بالبشر بشكل فعال".

وأشار في السياق إلى أن أفضل التحصينات ضد مثل هذه التهديدات هي الدول الديمقراطية التي تتمتع بالطموح والإرادة والوسائل اللازمة لخلق فرص جديدة لشعوبها، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

جوزيب بوريل ​الاتحاد الأوروبي​ منطقة الساحل الانقلابات العسكرية البعد الأمني

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