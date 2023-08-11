الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، مرة أخرى للإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته.

وأعرب "بوريل" في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قلقه بشأن ظروف احتجازه، وقال إن اخر المعلومات تفيد بحرمانه من الغذاء والكهرباء والرعاية لعدة أيام، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

- رئيس كوت ديفوار: "إيكواس" تستعد للتدخل العسكري فى النيجر

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس دولة كوت ديفوار، الحسن واتارا عن أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قررت بدء تدخلها العسكري في النيجر "في أقرب وقت".

وأعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، الخميس عن أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية "تبدأ في أقرب وقت ممكن" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، حيث تولى عسكريون السلطة قبل أسبوعين.

وصرح واتارا لوكالة فرانس برس بأن "رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل، لكنهم حصلوا على موافقة مؤتمر قادة الدول لبدء العملية في أقرب وقت ممكن". وقد قررت "إيكواس" نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس النجيري المخلوع محمد بازوم.