في ذكرى وفاتها الأولى.. تفاصيل جنازة الملكة إليزابيث ومن حضروها

تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى على وفاة ملكة المملكة المتحدة البريطانية الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر من عام 2022، عن عمر ناهز الـ96 عامًا، ليخلفها بعد ذلك في الحكم ابنها الأكبر الأمير تشارلز.

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الجنازة الرسمية للملكة اليزابيث الثانية:

أقيمت الجنازة الرسمية لصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر يوم 19 سبتمبر عام 2022 الساعة 11 صباحًا.

تم بث الجنازة مباشرة على التلفزيون والراديو وقناة العائلة المالكة على اليوتيوب وتم السماح للناس في جميع أنحاء العالم بالمشاركة في حداد الملكة.

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موكب جنائزي من قصر وستمنستر إلى كنيسة وستمنستر:

تم نقل التابوت في موكب على عربة مدفع الدولة التابعة للبحرية الملكية من قصر وستمنستر إلى كنيسة وستمنستر لحضور الجنازة الرسمية.

مراسم الجنازة الرسمية:

أجرى عميد وستمنستر مراسم الجنازة الرسمية، وألقى رئيس أساقفة كانتربري العظة والثناء، تم نقل النعش إلى قوس ويلينجتون، على عربة الأسلحة الحكومية.

والجدير بالذكر أنه لم تشاهد هذه العربة في شوارع لندن منذ جنازة السير ونستون تشرشل في عام 1965، حيث تم سحب عربة مدفع الدولة من قبل 98 بحارًا من البحرية الملكية، بالإضافة إلى 40 آخرين كانوا يسيرون خلفها كمكابح.

وتبع الامير تشارلز وأفراد العائلة المالكة نعش الملكة في الموكب، وضم الموكب القوات المسلحة للكومنولث، بالإضافة إلى القوات المسلحة البريطانية التي كانت تربطها علاقة خاصة بالملكة.

وأدى حرس الملك التحية الملكية أثناء مرور التابوت أمام النصب التذكاري للملكة فيكتوريا، وعزف النشيد الوطني عندما بدأت عربة هيرس الدولة رحلتها إلى قلعة وندسور.

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وعندما وصل التابوت إلى وندسور، انضمت عربة الموتى إلى موكب تم تشكيله على طريق ألبرت وسافرت عبر المسيرة الطويلة إلى كنيسة سانت جورج، انضم أفراد العائلة المالكة إلى الموكب الرباعي في قلعة وندسور، وتم إطلاق المدافع لمدة دقيقة على الحديقة الشرقية وقلعة وندسور من قبل قوات الملك ومدفعية الحصان الملكي وجرس سيباستوبول وجرس برج حظر التجول طوال الموكب.

وقبل الترنيمة الأخيرة تمت إزالة تاج الدولة الإمبراطوري والجرم السماوي والصولجان من على نعش صاحبة الجلالة الملكة ووضعها على المذبح.

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الحضور في جنازة الملكة اليزابيث الثانية:

وحضر مراسم الجنازة الرسمية رؤساء الدول وممثلو الحكومات في الخارج، بما في ذلك العائلات المالكة الأجنبية والحكام العامون ورؤساء وزراء المملكة.



حضر الجنازة الرئيس الأمريكي "بايدن"، و زوجته بايدن والسفيرة الأمريكية لدى المملكة المتحدة، ولي عهد البحرين، ملك البلجيكيين، ملك بوتان، سلطان بروناي، ملكة الدنمارك، إمبراطور اليابان، ملك الأردن، ولي عهد الكويت، ملك مملكة ليسوتو، الأمير الوراثي ألويس ليختنشتاين، دوق لوكسمبورغ الأكبر، السلطان الماليزي، أمير موناكو، ولي عهد المغرب، ملك هولندا، ملك النرويج، سلطان عمان، أمير دولة قطر، سلمان السعودي، ملك اسبانيا، ملك السويد، ملك تونغا، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس كوريا الجنوبية، ممثل عن دولة كوريا الشمالية، امير دولة قطر، بما في ذلك ممثل عن كل دولة من دول مجموعة السبع، وبعض من رواد الأعمال العالميين في العالم.



من لن يحضر جنازة الملكة؟

ولم يتم إرسال الدعوات لحضور جنازة الملكة إلى روسيا وبيلاروسيا وميانمار، وقالت مصادر دبلوماسية وقتها إن روسيا لم تتم دعوتها بسبب حرب بوتين على أوكرانيا.

وأيضًا فنزويلا وسوريا لم تتم دعوتهما لأن بريطانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية كاملة معهما، ولم تتم دعوة أي ممثل من أفغانستان بسبب الوضع السياسي الحالي هناك.

ولم يحضر الرئيسان الأمريكيان السابقان دونالد ترامب وباراك أوباما.