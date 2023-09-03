الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ذكرى وفاة الملكة إليزابيث.. كيف تحييها العائلة المالكة؟

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

تحل بعد أيام الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي رحلت عن عالمنا بعد حكم تاريخي دام 70 عامًا في 8 سبتمبر 2022.

قال متحدث باسم العائلة المالكة إن الملك تشارلز لن يظهر علنًا ولن يكون هناك تجمع عائلي رسمي في الذكرى الأولى لوفاة الملكة، وبدلاً من ذلك سيقضي تشارلز والملكة كاميلا اليوم على انفراد في قلعة بالمورال بهدوء وبشكل خاص وفقًا لبيان القصر.

في حين أن هذا قد يبدو مفاجئًا للبعض خاصة وأن أفراد العائلة المالكة معروفون باحتفالاتهم، كما أوضح جرانت هارولد، كبير الخدم الملكي السابق للملك تشارلز والملكة كاميلا.

زيلينسكى يزور السويد ويلتقى أفرادًا من العائلة المالكة

وأوضح: "بالنسبة لذكرى وفاة والدها، كانت الملكة تحتفل بها دائمًا من خلال التواجد في ساندرينجهام في ذلك اليوم وتذهب بالفعل إلى الكنيسة.. لن أتفاجأ إذا قرر أفراد العائلة المالكة الذهاب إلى الكنيسة".

هل سيكون هناك أي حفل تأبيني للملكة؟

يوم الجمعة 8 سبتمبر، سيزور الأمير ويليام وكيت ميدلتون أمير وأميرة ويلز  كاتدرائية القديس ديفيد، ومن غير المتوقع أن يتحدث ويليام في الكاتدرائية، أما الأمير هاري الذي تحدث بصوت عالٍ عن انفصاله عن عائلته منذ انتقاله إلى كاليفورنيا ونشر مذكراته التي توضح كل شيء، سيكون في المملكة المتحدة في هذا التاريخ لكنه لن يكون مع زوجته ميجان ماركل أو لديه أي خطط لذلك في لم شمله مع عائلته.

سيكون دوق ساسكس في لندن  لحضور حدث WellChild، وهي مؤسسة خيرية  للأطفال المصابين بأمراض خطيرة والتي يرعاها في 7 سبتمبر.

انتقادات جديدة.. الأمير هاري يثير الجدل مرة أخرى بالهجوم على العائلة المالكة

وفاة الملكة اليزابيث الذكرى السنوية الأولى الملك تشارلز وفاة الملكة إليزابيث الثانية أميرة ويلز

مواد متعلقة

أسرار اللحظات الأخيرة.. لماذا رفض الأمير هارى زيارة الملكة إليزابيث قبل رحيلها؟

الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث.. كيت وويليام يقودان الحدث وسط غياب الملك

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك| شارموفرز يشعل ختام مهرجان العلمين ومفاجأة فى أزمة القيد بالزمالك

سعر الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

براتب يصل لـ6000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

سعر الدولار اليوم الأحد 2023/9/3 فى البنوك المصرية

تفاصيل جدول اليوم الثاني من فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-9-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل