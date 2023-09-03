ذكرى وفاة الملكة إليزابيث.. كيف تحييها العائلة المالكة؟

تحل بعد أيام الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي رحلت عن عالمنا بعد حكم تاريخي دام 70 عامًا في 8 سبتمبر 2022.

قال متحدث باسم العائلة المالكة إن الملك تشارلز لن يظهر علنًا ولن يكون هناك تجمع عائلي رسمي في الذكرى الأولى لوفاة الملكة، وبدلاً من ذلك سيقضي تشارلز والملكة كاميلا اليوم على انفراد في قلعة بالمورال بهدوء وبشكل خاص وفقًا لبيان القصر.

في حين أن هذا قد يبدو مفاجئًا للبعض خاصة وأن أفراد العائلة المالكة معروفون باحتفالاتهم، كما أوضح جرانت هارولد، كبير الخدم الملكي السابق للملك تشارلز والملكة كاميلا.

وأوضح: "بالنسبة لذكرى وفاة والدها، كانت الملكة تحتفل بها دائمًا من خلال التواجد في ساندرينجهام في ذلك اليوم وتذهب بالفعل إلى الكنيسة.. لن أتفاجأ إذا قرر أفراد العائلة المالكة الذهاب إلى الكنيسة".

هل سيكون هناك أي حفل تأبيني للملكة؟

يوم الجمعة 8 سبتمبر، سيزور الأمير ويليام وكيت ميدلتون أمير وأميرة ويلز كاتدرائية القديس ديفيد، ومن غير المتوقع أن يتحدث ويليام في الكاتدرائية، أما الأمير هاري الذي تحدث بصوت عالٍ عن انفصاله عن عائلته منذ انتقاله إلى كاليفورنيا ونشر مذكراته التي توضح كل شيء، سيكون في المملكة المتحدة في هذا التاريخ لكنه لن يكون مع زوجته ميجان ماركل أو لديه أي خطط لذلك في لم شمله مع عائلته.

سيكون دوق ساسكس في لندن لحضور حدث WellChild، وهي مؤسسة خيرية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة والتي يرعاها في 7 سبتمبر.