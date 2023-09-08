تفاصيل جلسة كولر مع إمام عاشور

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع إمام عاشور لاعب الفريق على هامش رحلة العودة من النمسا بعد انتهاء فترة الإعداد عقب أول مشاركة له مع الفريق في المباراة الودية أمام ألوميني السلوفيني والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشف مصدر مسئول أن كولر في بداية الجلسة هنأ اللاعب على أول مشاركة له مع الفريق وطلب منه التركيز في التدريبات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المنافسة ستكون صعبة للغاية.

وأضاف المصدر أن المدير الفني أكد لإمام عاشور أن الملعب سيكون الفيصل في مشاركته من عدمها ولا يوجد لاعب يحجز مكانه في التشكيل ولا توجد ثوابت في هذا الأمر، وأن معياره الفني سيكون داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وشدد كولر على اللاعب أن الموسم المقبل سوف يشهد تحديات صعبة على جميع المستويات ومن ثم يجب أن يكون الجميع جاهزًا لمواجهة تلك التحديات لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها.

وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور أكد لكولر أنه يعلم صعوبة المنافسة مع زملائه لكنه يثق في نفسه وقادر على المنافسة لصالح الفريق وأنه جاهز لتنفيذ تعليماته الفنية وسيكون عند حسن ظنه خلال الفترة المقبلة.

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من النمسا

كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وقرر كولر منح اللاعبين راحة يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية، غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي المقرر له يوم 15 سبتمبر الجاري في السعودية.