الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تشارلز يوجّه رسالة مؤثرة للملكة إليزابيث فى ذكراها الأولى

الملك تشارلز
الملك تشارلز

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، فى الذكرى السنوية الأولى لرحيل ملكة بريطانيا السابقة الملكة إليزابيث الثانية، تذكر نجلها الملك تشارلز خدمتها المتفانية في رسالة مؤثرة وجهها لها. 

قالت الصحيفة: "تقدم الملك تشارلز، اليوم الجمعة، بالشكر للجماهير على حبهم ودعمهم، وتعهد بأن يكون في خدمة الجميع، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل والدته الملكة إليزابيث واعتلائه العرش".

رسالة الملك تشارلز

وقال تشارلز، في بيان له: "بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منا".

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وتابع: "إنني ممتن للغاية أيضًا للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعًا".

من جهته، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن قلوب الأمة ستكون مع تشارلز وعائلته في هذه "الذكرى المهيبة".

وتوفيت الملكة إليزابيث، أطول من مكث على عرش بريطانيا لأكثر من 70 عامًا، عن عمر 96 عامًا محاطة بأفراد أسرتها فى منزلها بأستكلندا.

وتم اختيار صورة ملونة رسمية التقطها سيسيل بيتن فى عام 1968 من قبل الملك شخصيًا للاحتفال بالذكرى السنوية. وتُظهر الصورة الملكة وهى تبتسم بينما تم تصويرها وهي ترتدي تاج الدوقة الكبرى فلاديمير، المصنوع من 15 دائرة ماسية متشابكة.

وتوفيت الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عامًا في الثامن من سبتمبر 2022 في قلعة بالمورال مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه.

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وبمجرد رحيلها خلفها تشارلز وصار ملكًا للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا. ويعتزم تشارلز قضاء اليوم مع زوجته كاميلا بصورة خاصة وفي هدوء بالمقر الملكي في أسكتلندا.

وليس من المقرر أن يحضرا أي مناسبة احتفالية، كما لن يكون هناك أي تجمع عائلي خاص كبير للاحتفال باعتلائه العرش.

الثانية الملك تشارلز اليزابيث اندبندنت إندبندنت البريطانية

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