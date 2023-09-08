الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب بورسعيد" فى ملتقى "تصدوا معنا" بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك خريجو مبادرة "تصدوا معنا" والفرق الشبابية بالملتقى الأول لـ"تصدوا معنا" بالمدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ألف شاب وفتاة من أبناء محافظات "القاهرة، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح"، ممن حصلوا على دورة تدريبية متخصصة  نظمتها لهم وزارة الشباب والرياضة.

شهد الملتقى جلسة نقاشية حوارية مع الشباب المشاركين حول آليات التصدى للشائعات، ودورهم المجتمعي فى مواجهتها، ونقل المعرفة والمعلومات التى تلقوها بالدورة التدريبية إلى نظرائهم الشباب بمحافظاتهم، لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة لمواجهة الشائعات.

 "تصدوا معنا" حائط منيع في وجه الشائعات

ومن جهته، أكد وزير الشباب والرياضة الأهمية الكبيرة لمبادرة "تصدوا معنا" التي تنفذها الوزارة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى الدور التوعوي للمبادرة فى تثقيف الشباب وتسليحهم بكل أنواع المعرفة تجاه مواجهة الشائعات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ مدير عام المديرية، وتحت إشراف طارق عبدالعليم مدير إدارة التعليم المدنية، ورحاب العجوانى مسئول وحدة تصدوا معنا بالمديرية.

وفي شأن آخر، واصلت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ممثلة في الإدارة العامة للرياضة، صباح اليوم الجمعة، تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية وذلك بالملعب المفتوح بحي الكويت.

يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة.

ويستهدف المشروع نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزءًا من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.     

الجدير بالذكر أن برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية ضمن المشروعات القومية التي تديرها الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتمامًا بالغًا من الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، كما يتابع التدريبات خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة، والإشراف عماد الدين مختار مدير الإدارة العامة للرياضة.    

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جلسة نقاشية بورسعيد الإسكندرية الشبابية إدارات الشباب والرياضة

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