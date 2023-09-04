وزير الرياضة يستقبل شعلة "أسبوع شباب الجامعات"

استقبل، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شعلة أسبوع شباب الجامعات رقم ١٣ في كلية التربية الرياضية بالهرم، رفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. وكان في استقبالهم الدكتور وليد عبدالرازق عميد كلية التربية الرياضية بالهرم والعديد من أساتذة الكلية.

ونوه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأهمية هذا الحدث، حيث يعتبر مناسبة قومية يلتقي فيها الشباب المتميز من الجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في العديد من الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والثقافية.

وأشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمراسم انطلاق أسبوع شباب الجامعات، مشيداً بحجم الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في قطاع الرياضة ودعم أنشطة الشباب، خاصة في محافظة الجيزة التي شهدت افتتاح العديد من المنشآت الرياضية خلال الفترة السابقة وانطلاق العديد من الفعاليات لاستثمار طاقات الشباب ودعم نجاحهم في مختلف الأنشطة.

وتنتقل "الشعلة" في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية التي نظمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات من قبل، والتي بدأت بجامعة أسيوط ثم انتقلت إلى جامعة المنيا، مرورًا بعدد من الجامعات حتى تصل إلى جامعة حلوان.

وستستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر المقبل، والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية. وسيتخلل هذا الأسبوع العديد من الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم الخماسية وكرة اليد وكرة الطائرة وألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة السلة، بالإضافة إلى نشاطات فنية واجتماعية وثقافية متنوعة.

وزارة الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب أبورماد بمحافظة البحر الأحمر

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب أبورماد بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

ويتم تدريب الشباب علي أساسيات ريادة الأعمال وادوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، ويتم إطلاق "مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.



الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي