الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة ورئيسا "الرقابة المالية" والبورصة يشهدون انطلاق قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ انطلاق قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وتنطلق القمة بجلسة افتتاحية بعنوان "المستقبل الرقمي للشباب - آفاق جديدة"، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة في كلمته، أن قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، ترتكزعلي استراتيجيات الشمول الرقمي وأليات التعامل معاها والتطلع الي مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، بهدف تجميع الشباب معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.

يُعد الشباب صاحب الحظ الوافر من الرعاية والولاية تحت قيادة تؤمن به وبقدراته وإمكانياته وقدرته على الإبداع

وقال صبحي: "يُعد الشباب صاحب الحظ الوافر من الرعاية والولاية تحت قيادة تؤمن به وبقدراته وإمكانياته وقدرته على الإبداع، مقدما التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أهمية معرفة الشمول المالي، وشرح التحول الرقمي وتطبيقاته في مختلف الصناعات والمجالات، وكذا فهم التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في البنوك، اتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم لتطوير الكيان المصرفي، والتعرف عن قريب على جهود الدولة لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالى.

كما تحدث الوزير عن أهمية الشمول المالي في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سواء كان على الصعيد الإدخاري أو التمويلي بحيث يساعد ذلك في زيادة إنتاجية الدولة وخفض مستوى البطالة.

وتسعي وحدة الشمول الرقمي التابعة لشئون مكتب الوزير بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، من خلال " قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب" إلي تزويد الشباب المصري بالمهارات والمعرفة والموارد التي يحتاجونها للنجاح في عالم رقمي ومعقد ماليا بشكل متزايد

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وزير الشاب والرياضة أشرف صبحي قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية – 50

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