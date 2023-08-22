الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع سفير الأرجنتين سبل تعزيز التعاون

وزير الرياضة
وزير الرياضة

التقى د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء، جونزالو أوريولا بيتيا، سفير الأرجنتين في القاهرة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الرياضة وتبادل الخبرات والبرامج الرياضية بين البلدين.

جاء اللقاء، الذي شهده مقر وزارة الشباب والرياضة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهودها لتوسيع شبكة التعاون الدولي في مجال الرياضة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، ما يعود بالنفع علي الشباب المصري في شتي المجالات وعلى رأسها المجال الرياضي.

تمحور اللقاء حول تعزيز التبادل الرياضي بين مصر والأرجنتين، واستكشاف فرص التعاون في مجالات متنوعة، والتعرف علي الفعاليات والمشروعات التي تنفذها سفارة الأرجنتين بالقاهرة في مجال الرياضة، وتضمن اللقاء عرضًا تقديميًا عن معهد تكنولوجيا كرة القدم "AFA"، وتقديم مبادرة لتشجيع إقامة مباراة ودية بين الفرق القومية لكرة القدم، وتبادل الوفود الرياضية، كما تضمن اللقاء تقديم اقتراح للتفاوض بشأن اتفاقية في المجال الرياضي.

وأعرب وزير الرياضة عن تقديره العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الرياضي لتعميق العلاقات الرياضية بين كلا الشعبين، مشيداً بالتقدم الرياضي الذي حققته الأرجنتين وخبراتها القيمة في مجالات مختلفة من الرياضة.

وأعرب سفير الأرجنتين عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الرياضي مع مصر، مؤكدًا استعدادها لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرياضة، مشيداً بالتنوع الرياضي في مصر، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون المشترك وتنظيم فعاليات ومسابقات رياضية مشتركة بين البلدين.

ومن المقرر تنظيم زيارة لسفير الأرجنتين لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، للتعرف على إمكاناتها، والتي تُعد أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتسهم في استضافة أكبر المحافل الدولية.

وزير الشباب والرياضة سفير الأرجنتين جونزالو أوريولا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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