اليوم.. صالون التنسيقية يناقش أوضاع الصناعة الثقافية والشباب والاتحادات الطلابية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة في السابعة مساءً ، صالونًا نقاشيًا حول قضايا وملفات المحور المجتمعي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بالصناعة الثقافية والشباب والاتحادات الطلابية.

الجلسة الأولى تناقش "السينما والدراما.. بين الواقع والمأمول"

وتتناول الجلسة الأولى من الصالون قضية "السينما والدراما.. بين الواقع والمأمول"، وتناقش التحديات التي تشهدها الصناعة الثقافية سواء من تمويل أو رقابة أو محتوى مقدم.

فيما تتناول الجلسة الثانية من الصالون قضية "الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل"، وتناقش كيفية التمكين السياسي للشباب، وكيفية تفعيل نشاط الاتحادات الطلابية.



أبرز المشاركين فى صالون التنسيقية

يدير الحوار خلال الصالون مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية السابق، رانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الأشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الصناعات الثقافية إحدى ركائز الدخل القومى المصرى

من جانبها، قالت رانا رجب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصناعات الثقافية إحدى ركائز الدخل القومي المصري، ‏بالإضافة إلى تأكيد هويتنا المصرية، كما أن الثقافة ترسم قيم التسامح والاحترام وترسم ملامح هويتنا.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتها أمس الخميس في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التليفزيونية"، أن المنتج الثقافي ليس مجرد سلع بل تنتج الأفكار والتجارب والرؤى، وهي المصدر الرئيسي لإنتاج القوي الناعمة، والرأس مال الأساسي هو البشر وإبداعهم القادر على التطوير والابتكار.