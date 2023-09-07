السيناريست مريم نعوم: متفائلة بمستقبل صناعة الفن بسبب جلسات الحوار الوطني

عبرت السيناريست الكبيرة مريم نعوم عن تفائلها بما يجري حاليًا من حراك حول صناعة الإبداع في الحوار الوطني أو ما قامت به الشركة المتحدة بالتعاون مع شركات الإنتاج والنقابات الفنية.

اجتماع الشركة المتحدة مع المنتجين

وعبر منشور لها على حسابها الخاص على "فيسبوك" كتبت نعوم: “بالرغم من إن الصورة العامة فيما يخص مجال السينما والدراما التلفزيونية كانت تبدو سلبية.. لكن أنا متفائلة جداً وشايفة إيجابية شديدة في الحوار المفتوح حالياً سواء في جلسات الحوار الوطني الخاصة بصناعة السينما والتلفزيون اللي اتناقش فيها موضوعات هامة جدا تخص حماية ودعم الصناعة في صورتها الأشمل والأعم ومن ضمنها مطالب هتحمي العملية الفنية بشكل حقيقي.. أو النقاش القائم بين بعض جهات الدولة وبين الشركات وأعضاء نقابة المهن السينمائية لحل أزمات العملية الانتاجية نفسها مش حل أزمات الأشخاص”.

وتابعت مريم نعوم في منشورها، "توحيد الصف في اللحظة دي ما بين كل الجهات الحكومية المرتبطة بالصناعة والشركات والصناع والوصول لقرارات هدفها حماية وتسهيل العملية الانتاجية فنياً واقتصادياً مكسب لجميع الأطراف.