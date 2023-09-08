وزير التموين لـ"الدستور": نستهدف القضاء على جميع الأسواق العشوائية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنًّ الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء أسواق جملة ونصف جملة في جميع المحافظات.

وأضاف «المصيلحي»، لـ«الدستور»، أنَّ الوزارة تستهدف القضاء تماماً على جميع الأسواق العشوائية لتقليل الهدر من السلع وتوفير تكاليف النقل، وهو ما يؤثِّر في النهاية على انخفاض سعر السلع والمنتجات المقدمة للمواطن المصري.

توجيهات رئاسية لضبط الأسعار

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتطوير قطاع التجارة الداخلية بالكامل لضبط الأسعار وسهولة التداول.

وأشار إلى أن أسواق الجملة ونصف الجملة ستمثل نقلة نوعية كبيرة في السوق المصرية لأنها ستقام بمواصفات عالمية.

وذكر أنه خلال الشهر المقبل سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مراكز تداول الغذاء في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان، والشرقية على مساحة 30 فداناً، والذي يتضمن سوق جملة بالإضافة إلى مراكز استلام البضائع والفرز والتعبئة والتغليف جملة ونصف جملة.

وأضاف أنه سيتم البدء بمناطق أسواق الجملة بالتوازي مع إنشاء أسواق نصف الجملة، مشيراً إلى وجود أكثر من 250 موقعاً مخصصة لإنشاء الأسواق بنوعيها.

وتم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمحافظة القاهرة، ووضع التصميمات اللازمة بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبدء الفوري في التنفيذ.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه يتم حالياً دراسة إنشاء سوق جملة متكاملة بمحافظة الأقصر؛ للمساهمة في القضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها إلى أخرى أكثر انضباطية.

وقال الدكتور علي المصيلحى إنه يتم البحث عن أفضل الأماكن الخاصة لإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن المواطن يستطيع شراء احتياجاته من تلك الأسواق بالإضافة إلى المحال التجارية، مؤكدا أهمية أسواق نصف الجملة في العمل على خفض حلقات التداول وطرح السلع بأسعار مخفضة عما يتم طرحه في السوق المحلية.