مقتل مواطن بعد الاعتداء عليه فى قرية قلما بقليوب

تعرض مواطن للاعتداء على يد آخرين في قرية قلما بقليوب، مما أدى إلى وفاته، ويقوم رجال المباحث بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة وبدأت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن القليوبية بـوفاة مواطن نتيجة الاعتداء عليه في قرية قلما بقليوب. حضر رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أن المواطن يدعى "محمد" ولقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الاعتداء.

تم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ

العديد من الجرائم تتشابه في مضمونها، لكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياة شخص من قبل شخص آخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.