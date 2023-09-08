الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 2 كيلو هيروين و53 كيلو حشيش بالفيوم

حشيش
حشيش

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية في منطقة دلة، بالفيوم، والمناطق المجاورة، استهدفت متاجرى وحائزي المواد المخدرة، وأسفرت جهودها عن ضبط 79 قضية اتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط كميات من مخدر الحشيش وزنت 52,900 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 140,950 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,950 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 7,660 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,735 كيلوجرام، بالإضافة إلى ضبط 3350 قرصًا مخدرًا.

 

عقوبة الاتجار بالمخدرات

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة أو عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39 على: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، ويعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه دفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فيها إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة مخدر الهيروين مخدر الحشيش مخدر الاستروكس مخدر الأيس

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