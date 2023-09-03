بحوزته 35 فرشًا.. سقوط مسجل خطر خلال ترويج المخدرات بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الكفراوى، من ضبط مسجل خطر وبحوزته 35 طربة حشيش خلال محاولته ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الكفراوى رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقباء يوسف خالد ومحمد الشرقاوى معاونى المباحث، من ضبط "س.ش" مسجل خطر، وبحوزته 35 طربة حشيش وبندقية خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.