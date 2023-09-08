حقيقة اختناق 7 ركاب على رحلة إلى شرم الشيخ

كشفت إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، برئاسة حسين الشريف، قبل قليل، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة 7 من ركاب رحله إيركايرو المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ بحالات اختناق نتيجه تعطل أجهزة التكييف على متن الطائرة.



حقيقة اختناق 7 ركاب على رحلة شرم الشيخ

وأكدت إيركايرو أنه بعد صعود الركاب على الرحلة رقم SM06 المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ، تعطلت وحدة الطاقة الاحتياطية والمسئولة عن تبريد كابينة الطائرة، ولحين وصول وحدة التبريد الخارجية إلى الطائرة، ونظرا لدرجة الحرارة المرتفعة، شعر بعض الركاب بدوار، و بناءً عليه قام قائد الطائرة بطلب الاسعاف لعلاج الركاب داخل سيارات الإسعاف التي ظلت تحت الطائرة.

وتجدر الإشارة إلى أن طاقم الطائرة من أفراد الضيافة قد تعامل مع الموقف بالحرفية الواجبة، وقدموا العناية والرعاية الواجبة وفقا لأدلة العمل، كما تعامل الموظفون الأرضيون بـ إيركايرو مع الركاب وساعدوا من فقد رحلته المكملة من شرم الشيخ بالحجز على شركات طيران بديلة.



تتبع أعلى معايير السلامة والأمان العالمية

وأعلنت إيركايرو عن أسفها الشديد لعملائها لما حدث اليوم ولظروف خارجة عن إرادتها، مؤكدة أنها تتبع أعلى معايير السلامة والأمان العالمية، من خلال برامج الصيانة الدورية التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

جدير بالذكر أن إيركايرو لديها أسطول هو الأصغر عمرا في أفريقيا والشرق الأوسط بمتوسط عمر للطائرة 5 سنوات، وذلك من سبع مطارات مصرية هي سوهاج وأسيوط والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب ومرسى علم، بالإضافة إلى مطار القاهرة.