الأرصاد: غدًا أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الجمعة ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة، جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.





كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الجمعة



أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على أغلب الأنحاء

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة،

والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27 درجة،

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة،

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة،

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة،

أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم

يشار إلى أن طقس اليوم يشهد نشاط رياح ببعض المناطق، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء على مدار اليوم، تزامنًا مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بدأت أمس الأربعاء، حيث يستمر تأثر البلاد اليوم بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ووجود أتربة عالقة نهارًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم على القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.