الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيبو: حازم إمام وغرابة أخطرنا بعودة رباعي الأهلي بعد لقاء إثيوبيا

خالد بيبو
خالد بيبو

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك اتصالات عديدة جرت خلال الفترة الماضية مع الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكذلك مع محمد غرابة مدير المنتخب.

وكلاهما أكد أن لاعبي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية سوف يغادرون معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا مباشرة، وذلك وفقًا لاتفاقهما مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

ولا توجد مشكلة في ذلك، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريق الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

أضاف أن الأهلي يتمسك بالمعايير العادلة التي يتم تطبيقها على الجميع.

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فيتوريا: لا يحق للأندية التدخل في استدعاء اللاعبين

قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر "سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمه لاعبو المنتخب مع أنديتهم، ونفس الأمر بالنسبة للاعبين القادمين من المنتخب الأوليمبي كان أدائهم مثاليًا للغاية في أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وتواجدهم مع المنتخب الأول بالتأكيد سيكون له مردودًا جيدًا عليهم".

أضاف "تلك التوقفات هي حق للاعبين الذين يرغبون في تمثيل منتخبات بلادهم وهذا الأمر يتم تطبيقه في جميع أنحاء العالم، ولا يحق للأندية التدخل".

وتابع "لقد استبعدت بعض اللاعبين الذين لم يخوضوا أي مباراة منذ فترة طويلة".

واستطرد "قمت باختيار بعض اللاعبين بناء على الكفاءة الفنية وليس السن".

فيتوريا يكشف سبب إراحة محمد صلاح أمام أثيوبيا

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، السبب وراء استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة قبل مباراة أثيوبيا مشيرا إلى أنه سيتواجد عقب المواجهة استعدادا للقاء تونس.

وأكد أنه اتخذ هذا القرار حتى لا تكون خطورة ضده حتى لا يكون الوحيد الذي خاض 7 مباريات في جميع المباريات على مدار 53 يومًا.

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