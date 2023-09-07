لينا شاماميان: الفترة المقبلة هقدم أغانى باللهجة المصرية

علقت الفنانة السورية، لينا شاماميان، على مشاركتها في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ31.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: "بشارك في مهرجان القلعة للمرة الثالثة على التوالي، الفترة القادمة هقدم أغاني باللهجة المصرية، وتجهز لـ4 أغاني باللهجة المصرية".

وأضافت أنها سعيدة بالمشاركة في مهرجان القلعة لما يشهده من تنوع في الفعاليات، ومشاركة متنوعة من الفنانين.

وأشارت إلى سعادتها البالغة بمشاركة الغناء أمس مع الفنانة نسمة محجوب على مسرح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.