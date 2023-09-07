الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لينا شاماميان: الفترة المقبلة هقدم أغانى باللهجة المصرية

لينا شاماميان
لينا شاماميان

علقت الفنانة السورية، لينا شاماميان، على مشاركتها في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ31.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: "بشارك في مهرجان القلعة للمرة الثالثة على التوالي، الفترة القادمة هقدم أغاني باللهجة المصرية، وتجهز لـ4 أغاني باللهجة المصرية".

وأضافت أنها سعيدة بالمشاركة في مهرجان القلعة لما يشهده من تنوع في الفعاليات، ومشاركة متنوعة من الفنانين.

وأشارت إلى سعادتها البالغة بمشاركة الغناء أمس مع الفنانة نسمة محجوب على مسرح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

مهرجان القلعة الحياة اليوم فضائية الحياة لينا شاماميان

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