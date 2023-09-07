الباز مشيدا بمهرجان القلعة: "إحنا اللى سبنا أغانى المهرجانات تفترس الشباب"

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بنقل فعاليات الدورة الـ٣١ من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بشكل يومي على الهواء مباشرة من خلال شاشة "الحياة"، موضحًا أن الفضائية نقلت البث المباشر بشكل احترافي.

وقال "الباز"، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، اليوم الخميس، إن ليالي مهرجان القلعة هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، فبالرغم من أن هذه هي الدورة الواحدة والثلاثين من عمر المهرجان، إلا أن فكرة نقله على الشاشات جعلت منه مهرجاً جماهيرياً، فبجانب الحضور الكبير في المسرح كان هناك عدد آخر من المواطنين يتابعون ما يحدث خلال الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أعطى قيمة مضافة للمهرجان.

وتابع "الباز": "النجاح اللي حققه المهرجان يخلينا نسأل سؤالًا هامًا، هو الجمهور عايز إيه؟، أنا حضرت بعض الحفلات والجمهور كان مختلفا من كل الطبقات وأزواق مختلفة من الموسيقى والكلمات، والمهرجان قدم مزيكا مستواها عال جداً".

وواصل: "ليالي القلعة أثبتت أن مصر مش كلها أغاني مهرجانات، واللي ظهرت السنوات الماضية، واللي بيظهر فيها مزيكا وكلمات رفضناها، ومش بنحب إن مصر تطلع ذوقها كدا"، مستطردًا: "أنا مش بصادر على رأي حد، وكل إنسان حر".

وأوضح الدكتور محمد الباز، أن مهرجان القلعة عمل على تحديد مساحات للأذواق، ومنح الشباب فرصة سماع الموسيقى الجيدة، قائلاً: "إحنا اللي سبنا أغاني المهرجانات تفترس الشباب".

وأكد الباز أن ليالي القلعة نجحت في جذب قطاع كبير من المواطنين، خاصة الشباب للاستماع إلى المزيكا الجميلة التي تمثل الذوق المصري.