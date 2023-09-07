كامل مطر: القبائل العربية لها دور وطنى فى مساندة ودعم الدولة

قال كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن القبائل العربية لها دور وطنى فى مساندة ودعم الدولة.

وأضاف مطر، أن القبائل العربية لم تتوانى عن مشاركة مصر ودعمها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأصبحت مصر قادرة وقوية، واستطاعت مواجهة الإرهاب والجهل، وباتت قادرة على تخطى العقبات، كما استطاعت القيادة السياسية فى مصر قهر كافة العقبات.

وأكد مطر، أن ما تحقق فى مصر من تقويتها عسكريا وأمنيا، وإعادة بنائها والجهود التى تمت للقضاء على الإرهاب، لم تتم فى أى عهود سابقة.

وتابع مطر، أن مجلس القبائل يلتف حول الدولة، وقيادتها السياسية والتى نجحت فى إنقاذ الشباب من الأفكار الهدامة التى دخلت على عقولهم فى العهود المظلمة.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

فقد تم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي.

ويشهد المؤتمر حالة من الاستنفار الأمنى المكثف، من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى، وقوات الحماية المدنية، لتسود حالة من الأمان أثناء انعقاد المؤتمر.

وتواجد عدد كبير من الأهالى وأطفالهم حاملين أعلام مصر، للإجماع على تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإكمال خطة التنمية التى بدأها.

من الحدث

من الحدث

من الحدث

من الحدث

من الحدث

من الحدث

من الحدث

من الحدث