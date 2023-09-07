وزير الزراعة يشارك في الجلسة الرئاسية لقمة نظم الغذاء في أفريقيا بعاصمة تنزانيا الاتحادية

خلال مشاركته في قمة نظم الغذاء في أفريقيا نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الجلسة الرئاسية للقمة والتي عقدت برئاسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.

القصير يشارك في الجلسة الوزارية لمناقشة الاجراءات القطرية حول استدامة النظم الغذائية

ثم شارك القصير في الجلسة الوزارية لمناقشة الاجراءات القطرية حول استدامة النظم الغذائية حيث استعرض القصير خلال الجلسة مشكلة الأمن الغذائي التي تواجهها أفريقيا والعالم واشار الى أهمية العمل والتكامل بين الدول الافريقية والاهتمام بالبرامج التنموية والمشروعات الزراعية كما استعرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي منها المشروعات القومية الكبرى والتوسع الافقي والراسي وكذلك جهود ترشيد المياه.

وزير الزراعة يلتقي بوزيرا الزراعة في السنغال وغينيا بيساو لبحث افاق التعاون المشترك



وعلى هامش القمة التقى القصير بوزير الزراعة السنغالي لتعزيز علاقات التعاون، حيث دارت المناقشات حول تعزيز التعاون في تقديم المساعدات الفنية في مجالات الميكنة الزراعية والانتاج النباتي خاصة إنتاج التقاوي العالية الانتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والتدريب وبناء القدرات

حيث أعرب الوزير السنغالي عن سعادته بلقاء القصير وقدم له الشكر والقيادة السياسية على تقديم الدعم للسنغال خاصة في ظل الظروف الحالية بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعب السنغالي.

كما أشار الي نجاح زراعة أصناف القمح المصرية تحت الظروف السنغالية بالمقارنة بآي اصناف آخري، وان هذه الاصناف هي مصر ١ ومصر ٢ وبني سويف.

وفى إطار نشاطه المكثف ولقاءته الثنائية التقى القصير أيضا بوزير الزراعة في غينيا بيساو لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء الأفارقة.



ومن ناحيته أشار وزير الزراعة الغيني الي انه يتطلع الى تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة في مصر في المجالات الزراعية المختلفة ومنها الانتاج النباتي والحيواني والسمكي خاصة وان هناك حكومة جديدة في بلاده حاليًا وهو سعيد بهذا اللقاء وسيتم استمرار التواصل مع الجانب المصري في هدأ الخصوص.

حضر الاجتماعات السفير شريف اسماعيل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في تنزانيا الاتحادية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

والجدير بالذكر أنه نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في قمة نظم الغذاء في أفريقيا والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا الاتحادية.