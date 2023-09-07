الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جواز "تيك اواي".. رأي الفنانة ميمي جمال عن الزواج في الفترة الحالية

الفنانة ميمي جمال
الفنانة ميمي جمال

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن رأيها في الزواج خلال الفترة الحالية، قائلة: "طول عمري مؤمنة إن لابد أن يوجد فترة خطوبة". 

وأضافت الفنانة ميمي جمال خلال لقائها ببرنامج "كلام ما بينا" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن فترة الخطوبة من أجل أن يتعرف العائلات على بعضهم، وحتى لا يفتعل الآباء والأمهات للطرفين بعض التصرفات التي تضايق الطرف الآخر، كما أن الولد والبنت لا بد أن يخرجوا ويتحدثوا مع بعض، ويجب أيضاً على البنت محاولة استفزاز خطيبها مرة أو تتعصب عليه في مرة، حتى تضعه في اختبارات، لتكتشف رد فعله في المواقف المختلفة وفي أثناء عصبيته ماذا يفعل، معقبة: "كل هذه تعتبر تجارب في فترة الخطوبة". 

وتابعت: "والله فترة الخطوبة لم يحدث نصيب ولم يجتمعوا أو يتفقوا مع بعض يبقى شكرًا والسلام عليكم". 

زواج “تيك اواي” 

وأشارت إلى أن الزواج "التيك أواي" يبدأ فيه الطرفان فيه التعرف على بعضهما بعد الزواج، معقبة: "عندما أجلس في مكان مثل الساحل الشمالي مثلاً أجد أن الشباب والفتيات كلهم شبه بعض، نفس شكل البنطلون والبلوزة والشعر والصريخ والعربيات، وبالتالي لا تشعرين أن فيه أمامك بنوتة، لكن فيه صياعة، ويتفقوا مع بعض على الجواز.. إيه رأيك تيجي نتجوز.. أه ليه لاء.. ولما يتجوزوا ويقعدوا في بيت واحد مع بعض ويكونوا بعيد عن الشلة ، وما يقدروش يتعاملوا مع بعض فيحصل الطلاق.. طب ليه ما ناخدش فرصة وندخل الأهل".

وأردفت: "زواج التيك أواي، يشبه بمن دخل مطعم واشترى ساندويتش وتذوقه ول يعجبه، فتركة ودخل المطعم الذي بجواره". 
 

زواج زواج تيك أواي ميمي جمال الفنانة ميمي جمال رأي ميمي جمال

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