ميمى جمال تكشف عن علاقتها بزوجها الفنان حسن مصطفى

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن تفاصيل خاصة في علاقتها بزوجها الفنان حسن مصطفي، وكيف يتم التغلب على المشاكل اليومية.

وقالت، خلال لقائه بفضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس: "مرحلة الزهق لازم تيجي، بنتعود علي كلام بعض ومفيش جديد، وكنت من النوع اللي بيغير دايمًا أوضة السفرة وأغير في شكل البيت".

وأضافت أن زوجها عندما كان يحدث خلاف بينهما، كان يذهب لصديقه سمير خفاجة والذي كان على تواصل دائم معنا.

وأشارت إلى أنها في كثير من الأحيان كانت هى من تبدأ بالمصالحة لزوجها في حالة الخلاف، متابعة: "الست لازم تحافظ على كرامة زوجها".

وعن مدى حبها لزوجها الراحل قالت: "كان نفسي أحضنه وأقوله وحشتني وهو عشرة عمري وأبو ولادي ومفتقداك لحد دلوقتي".