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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول ظهور لأولاد وأحفاد ميمى جمال.. (فيديو)

ميمى جمال
ميمى جمال

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، أسرة الفنانة ميمي جمال، وهما “نورا ونجلا” وأحفادها “أدهم وليلى”، وذلك في أول ظهور إعلامي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc. 

من جانبه، كشف أدهم حفيد الفنانة ميمي جمال، عن قصة  فيديوهات التيك توك، قائلا: "إننا كنا مرة قاعدين في رمضان، وبعد الفطار قلت ما نيجي نعمل تيك توك كعيلة، والموضوع كان مسلي".

وأشار أدهم حفيد الفنانة ميمي جمال، إلى أنه يحب الرسم ويشارك في أعمال فنية كثيرة. 

وقالت نجلا حسن مصطفى ابنة الفنانة ميمي جمال والفنان حسن مصطفى، إنه بعد وفاة والدها كانت والدتها تمر بفترة عصيبة، وطلبنا منها ضرورة العمل، معلقة: :"وفاة والدي كانت صدمة كبيرة لوالدتي، ونزلت تشتغل عشان إحنا طلبنا منها ونزلت وعملت دور ونجح، لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى للاكتئاب والحزن وامتنعت عن العمل". 

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