الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلماني يوضح أهم ما جاء من توصيات بجلسة الشباب بالحوار الوطني

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

أوضح النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهم ما جاء من توصيات بجلسة الشباب بالحوار الوطني، قائلًا: "إنه منذ تكليفنا كمقررين لجنة الشباب في سبتمبر 2022م، تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم و التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بأن يكون لنا تواجد حقيقي داخل الجامعات والمدارس".

وأضاف النائب أحمد فتحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، نمتلك كنز من الأفكار خرجت إلى النور خلال العشرة أشهر الماضية، حيث استمعنا إلى مشاكل وتحديات الطلبة من داخل الجامعات من أجل خلق قيادات شبابية تستطيع خدمة المجتمع المصري والسلطة التشريعية والتنفيذية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال دعم حقيقي لانتخابات اتحادات الطلبة، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات. 

وأشار إلى أن اتحادات الطلبة شاركوا في الحوار الوطني من خلال عمل جلسات نقاشية مع رؤساء اللجان واللجان التابعة للجنة الشباب في الحوار الوطني، حيث يوجد 5 لجان نوعية داخل اتحادات الطلاب للمدارس، و7 لجان داخل اتحادات طلاب الجامعات.

لجنة الشباب الحوار الوطنى النائب أحمد فتحي جلسة الشباب اتحاد الطلبة

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