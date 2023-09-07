الخميس 07 سبتمبر 2023
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الدين لله

هاني تمام: مَن يفتي بدون علم فقد ارتكب جريمة (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

حذّر الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، من خطور الإفتاء بدون علم.

قال أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، الخميس، إن الفتوى هى إخبار عن الحكم ولكن ليس على سبيل الإلزام بخلاف القضاء الذي هو إخبار بالحكم على سبيل الإلزام.

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أضاف تمام أن الفارق بين القاضي والمفتي، أن الثاني يُعطي الفتوى ولا يستطيع إلزام الشخص بها وله أن يأخذ بها أو لا،  لكن القضاء يُصدر الحكم ويلزم الشخص به، مشيرًا إلى أن الفتوى تستدعي عدة أمور كي يعطي المفتي الفتوى يجب أن يكون ملمًا بعدة أمور كي يبنى عليها الفتوى من بينها أن يكون المفتي على دراية بالحكم ودراية بعلم اللغة العربية ودارية بعلم أصول الفقه، والأهم أن أن يكون المفتي على دراية بالواقع الذي يعيش فيه.

أوضح تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر أنه إذا كان الشخص على دراية كاملة بكل كتب القديمة ومتفهما جيدًا وعلى علم بمعلومات كبيرة، ولم يكن لديه أي دراية بالواقع الذي يعيشه ومنفصل عنه فلا يجب أن يفتي هذا الشخص الناس، لأنه ليس على دراية بالواقع وانفصل عنه تمامًا، مؤكدًا أن الإمام ابن القيم، قال: "من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب دون معرفة عوائدهم وأعرافهم وظروفهم فقد ضل وأضل"، مؤكدًا أن من أفتى بدون علم أو معرفة أحوال الناس فقد ارتكب جريمة. 

وأكد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف أن إصدار الفتوى لابد أن تكون من شخص لديه دراية بالحكم وعلم اللغة العربية وأصول الفقه والميزان الخاص بالفتوى وأن يكون على دراية بالوقع.

خطور الإفتاء بدون علم الفتوى هى إخبار عن الحكم ولكن ليس على سبيل الإلزام القاضي والمفتي المفتي على دراية بالواقع الفتوى تستدعي عدة أمور

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