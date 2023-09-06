الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| هاني تمام يوجه وصايا مهمة جداً للزوج تجاه زوجته (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنّ مشكلة بعض الرجال أنهم يفهمون أنه يحق له أن يفعل مع الزوجة كل ما يريد مرورًا بإيذائها بالكلمة حتى الضرب، لافتًا إلى أنه إذا تدخل أحد لمنعه من القيام بتلك الأمور فإنه يقول له (دي مراتي وأنا حر فيها)، مؤكدًا أن هذه الكلمة لا قيمة لها أو وزن في الإسلام أن يضر الرجل زوجته.

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وأضاف الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ هذه الكلمة التي يأخذها بعض الرجال مستغلين إياها لفعل ما يريد بزوجته للإضرار بها فهو ممنوع في الإسلام، مستشهدًا بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل فيه: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ)، مشيرًا إلى أن هذا الحديث يفهم منه العموم، فالنبي من فصاحته وبلاغته عليه السلام أوجز معاني كثيرة جدًا وجمع معاني كثيرة جدًا في كلمة واحدة.

وأوضح الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن الضرر هنا بشكل عام سواء نفسي أو معنوي أو جسدي، فهو ممنوع بشكل عام، فأنت كإنسان وكمسلم يمنع عليك أن تضر أي إنسان أو أي مخلوق على وجه الأرض حتى ولو كان حيوان، لافتًا إلى أنه من جملة الإنسان الذي يمنع أن تضره هو أقرب الناس إليك سواء زوجتك أو أولادك أو حتى نفسك.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس البيت الزوجة لا ضرر ولا ضرار إيذاء الزوجة

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