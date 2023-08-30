قناة الناس| هاني تمام: كثرة الإنجاب لا تأتي بالرزق بل العكس صحيح (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنّ كثرة الإنجاب تتحول إلى كارثة، والمقولة الدارجة بين البعض والتي تتردد بشكل دائم والتي مفاداها (العيال عزوة) فإنها في حقيقة الأمر تتحول لنقمة؛ مؤكدًا أنه يجب على كل أب أن يراعى قدراته المالية والصحية والاجتماعية، فى عدد الأطفال التى يريد إنجابهم وليس بالكثرة.

وأضاف الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، "العيال عزوة ليس فى الدنيا، وإنما فى الآخرة هتبقى عزوتك الحقيقية لما تربيهم صح ويكونوا نافعين لدين ربنا، العبرة مش أجيب عيال ولا أعرف أربيهم وأقول العيال عزوة، ومش عارف أراعيهم صحيا ولا اجتماعيا ولا ماليا".

وأوضح الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أنه من حق الإبن أن ينشأ نشأة صالحة في كافة كل شيء في التربية والتعليم في الطعام والشراب وفي الملبس وفي كل شيء، فعندما يكثر الإنسان من الإنجاب أكثر من طاقته وأكثر من إمكانياته المادية فإنه بذلك يظلم أولاده، مؤكدًا أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز (فأتبع سببًا) أي أن الله تعالى أقام الحياة الدنيا على الأسباب والمسببات فمن ضمن الأسباب أن الله جعل للإنسان قدرات مادية معينة وقدرات نفسية معينة، يجب مراعاتها في تربية الأولاد في البيت.

وتابع الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، العيل ممكن يكون نقمة عليك ممكن يكرهك اليوم اللى خلفته فيه، ويتحول لعدو لك، لما لا تحسن تربيته ولم تراعى ربنا فيه".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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