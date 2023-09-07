أبرزها التعب المستمر.. علامات تدل على أنك مدمن سكريات

يمكن أن يمنحك السكر نشوة فورية، وهذا هو السبب الذي يجعل الناس ينغمسون في تناول الحلويات عندما يشعرون بانخفاض الطاقة والحالة المزاجية وببساطة يشعرون بالرضا.

على الرغم من أن تناول كميات صغيرة من السكر لا يسبب أي ضرر، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يصبح مشكلة بمرور الوقت ويظهر في العديد من المشكلات الصحية.

كما هو الحال مع المخدرات، يمكن للمرء أن يدمن السكر ويبدأ في الرغبة فيه مرارًا وتكرارًا، مشكلة السكر هي أنه يمتص في مجرى الدم بسرعة مما يسبب زيادة في مستويات الأنسولين.

يتم تخزين هذا الجلوكوز الزائد في أنسجة الكبد والعضلات وكذلك على شكل دهون، وهذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى العديد من المشكلات الصحية المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكبد الدهني والسمنة وغيرها.

علامات تدل على أنك مدمن سكريات:

الرغبة الشديدة في الملح

إنها علامة على أنك تتناول الكثير من السكر، يُصنف السكر على أنه "مواد مغذية فارغة"، مما يعني أنه يوفر سعرات حرارية ولكن ليس له أي قيمة غذائية، وبالتالي فإنك تعاني من نقص البروتينات والدهون الصحية، مما قد يجعلك تشتهي الأطعمة المالحة، تظهر الأبحاث أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤثر على ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التعب المستمر

عندما ترتفع مستوى السكر في الدم وتنخفض ​​بسرعة، هذا يجعل جسمك يطرد طاقة أكثر مما يستهلك، مما يجعلك متعبًا وغريب الأطوار.

إخفاء كمية السكر التي تتناولها

أنت تعلم أنه لا ينبغي عليك تناول الكثير من السكر، ولكن لا يمكنك التقليل منه، لذلك تبدأ في إخفاء الأمر واختلاق الأعذار، إذا كنت تفعل الشيء نفسه وتنغمس سرًا في تناول الحلويات، فأنت تعاني من الإدمان.

سوء صحة الجلد

عندما يكون هناك الكثير من السكر في مجرى الدم، فإنه يرتبط بالبروتينات ويشكل جزيئات جديدة تسمى Advanced Glycation End Products (AGEs)، وتسمى هذه العملية بالجليكشن كلما زاد حدوث التجلط، كلما زادت سرعة شيخوخة بشرتك.