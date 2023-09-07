الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى لمنع الانتحار 2023

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن العالم يحتفل اليوم  باليوم العالمي لمنع الانتحار تحت شعار "خَلْق الأمل من خلال العمل".
والانتحار مشكلة كبرى من مشكلات الصحة العامة التي لها عواقب اجتماعية وانفعالية واقتصادية وخيمة، ‏ويأتي الانتحار في المركز الرابع بين أسباب الوفاة في صفوفِ الشباب الذين تتراوح أعمارُهم بين 15 و29 عامًا.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 700000 شخص في العالم يموتون كل عام بسبب الانتحار، وعلاوة على ذلك فإن كل حالة انتحار يقابلها عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار.
ووفقًا للتقرير العالمي المعنون "الانتحار في العالم في عام 2019: التقديرات الصحية العالمية"، فإن أكثر من 77% من حالات الانتحار تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها بُلدان في إقليم شرق المتوسط، وقُدِّر عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الانتحار في الإقليم في عام 2019 بنحو 41637 شخصًا.
وتُبين الدراسات أن أكثر أساليب الانتحار شيوعًا في بلدان الإقليم تشمل شنق النفسِ، والتسمم بمبيدات الآفات، وإحراق الذات، وقتل النفس بالأسلحة النارية، والغرق، وتعاطي جرعات زائدة من المخدرات.
أحمد المنظري: الانتحار عمل مأساوي

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «إن الانتحار عمل مأساوي يدل على اليأسِ، وتتطلب الوقاية منه إيلاء مزيد من الرعاية والاهتمام بالمجتمعات وفيما بين أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية وغيرهم. ومن شأن اتخاذ الإجراءات الفعالة في الوقت المناسب من قبل جميع أصحاب المصلحة– أي الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمعات، والأسر، والأفراد- أن يخلق الأمل ويحد من السلوك الانتحاري".
لقد كان "خَلْق الأمل من خلال العمل" هو موضوع اليوم العالمي لمنع الانتحار على مدى السنوات الثلاث الماضية. وهو دعوة قوية للعمل، والتذكير بأنه يمكننا، من خلال أفعالنا، أن نبث الأمل، وأن نقلل عدد الأفراد الذين يقتلون أنفسهم يأسًا.
 

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بعد تحذير منظمة الصحة العالمية: البدانة خطر يهدد سكان العالم

التنمية المستدامة تستهدف خفض معدل الانتحار في البلدان

لقد التزمت الدول الأعضاء، في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالعمل على تحقيق الغاية العالمية المتمثلة في خفض معدل الانتحار في البلدان بمقدار الثلث بحلول عام 2030. 
وأضاف الدكتور أحمد المنظري قائلًا: "تعمل المنظمة مع بلدان الإقليم على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الغاية العالمية، لكننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق تلك الغاية، ويتعين على جميع الأطراف المعنية بذل المزيد من الجهدِ لتحقيقها، وهذا أمر حتمي في إطار رؤيتنا لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع".
إن منع الانتحار يتطلب تنفيذ تدخُّلات رئيسية فعالة مُسنَدة بالبيِّنات‎. وتوصي منظمة الصحة العالمية، في هذا السياق، باتخاذ الإجراءات التالية:
• تقليل الوصول إلى وسائل الانتحار، مثل مبيدات الآفات والأسلحة النارية وأدوية بعينها، وغير ذلك.
• التفاعل مع وسائل الإعلام من أجل تغطية إعلامية تتحلى بالمسؤولية لحالات الانتحار.
• تعزيز مهارات الحياة الاجتماعية والعاطفية لدى المراهقين.
• التحديد المبكر لكل شخص يتأثر بالسلوكيات الانتحارية وتقييم حالته ومعالجته ومتابعته.
وجزء من «خَلْق الأمل من خلال العمل» رفعُ مستوى الوعي بمنع الانتحار والحد من الوصم المرتبط به‎.
وفي اليوم العالمي لمنع الانتحار، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات والمجتمعات المحلية والأسر والمجتمع المدني والأفراد إلى المشاركة في بث الأمل، وأن يكونوا نورًا يبرز الدعم لجميع الذين فقدوا أحباءهم بسبب الانتحار، وأولئك الذين نجوا.
وستواصل المنظمة العمل مع شركائها لدعم البلدان في اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الاتجاه.

منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لمنع الانتحار الصحة العامة المخدرات التنمية المستدامة

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