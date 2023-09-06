ممثلة "الصحة العالمية"تشيد بالاستراتيجية الصحية المصرية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠

اشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر ، بالاستراتيجية الصحية ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠.. مهنئة القيادات الصحية بمصر على اطلاق الاستراتيجية .

كما هنأت - في كلمتها خلال جلسة مناقشة مسودة الاستراتيجية الصحية بمصر ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان بالعاصمة الادارية الجديدة - وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار على ابتكاره لمبدأ التشاركية عند اطلاق الاستراتيجية ،كما هنأت جميع المواطنين والمقيمين على ارض مصر لما تعكسه هذه الاستراتيجية من اهتمام خاص بالانسان وصحته فضلا عن ما اكدته الاستراتيجية من الاهتمام بالانصاف والعدالة في جمهورية مصر العربية .

وثمنت دكتورة نعيمة المباردة الرئاسية حياة كريمة لانها ليست مقتصرة على جهة معينة بل بالتشارك بين جهات عدة مؤكدة ان الامن الصحي والرفاهية هي مسؤلية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء والمواطنين وجميع الجهات .

كما اشادت بتوجيه وزير الصحة بان تكون الخطة التمويلية لتنفيذ الاستراتيجية مستدامة بالشراكة مع عدة جهات.. مؤكدة اهمية دور الشباب لتنفيذ الاستراتيجية.

واعربت عن دعم منظمة الصحة العالمية للاستراتيجية مؤكدة ان جهود المنظمة بسيطة بالمقارنة مع جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة.

الاستراتيجية الصحية والنظام العالمي



من جانبه، قال عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إن الاستراتيجية الصحية متوافقة ومتكاملة مع النظام العالمي .. مشيرا إلى اهمية تعظيم مفهوم المحاسبة حتى يمكن للاستراتيجية ان تتوافق مع التطورات العالمية .

بدوره،اكد محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اهمية الاستراتيجية الصحية ..مشيرا الى انه يجب ان تنطوى على مباديء اساسية منها النظام والمحاسبة وتوزيع المسؤليات .

واشار الى ضرورة ان تكون الاستراتيجية بسيطة وواضحة الاهداف وموضوعية ولها وقت محدد .

وأشاد بمنظومة التامين الصحي الشامل .. داعيا إلى ضرورة أن يتم فصل التمويل عن الخدمة وأن يكون هناك جهة اخرى مستقلة مسؤلة عن جودة الخدمات المقدمة .. مشيدا باعلان وزير الصحة عام ٢٠٢٣ عام التحول الرقمي .

من جانبه، أشاد وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة، بمبادرة القضاء على فيروس سي .. ومبادرة القضاء على البلهارسيا خلال عامين ومبادرة اكتشاف وعلاج امراض الاورام لما لها من دور في ارتفاع نسب الشفاء .

ودعا إلى سرعة اصدار قانون المسؤلية الطبية لحماية الطبيب والمريض.

بدورها، اكدت كوثر محمود نقيب التمريض ان الاستراتيجية ارتكزت على ٣ امور منها اهداف التنمية المستدامة .

واشارت الى انه بالفعل بدأت الوزراة على ارض الواقع بتنفيذ محاور الاستراتيجية .

واكدت على ضرورة تفعيل مباديء الوقاية والحوكمة والتحول الرقمي .. مشددة على انه في حال تطبيق الاستراتيجية الصحية سيكون لدينا نظام طبي قوي وثابت لا يهتز باي ازمة وأهمية التركيز على التدريب والتعليم .