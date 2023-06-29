استشارى كبد: منظمة الصحة العالمية أشادت بما تحقق فى قطاع الصحة بمصر

كشف الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، عن أبرز المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مصر كانت تعاني من العديد من المشاكل الصحية والتي كانت علي مر العقود كبيرة، وكانت الحلول تكاد تكون مستحيلة.

وأضاف أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية والتي تم وضع حلول سريعة وحاسمة لها من خلال رؤية وعزيمة وتصميم على هذه المبادرات، وإنجازات هذه المشاكل الصحية المتراكمة وأهمها فيروس "سي".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بما تحقق في قطاع الصحة في مصر، خاصة بعد حملة "100 مليون صحة"، التي نجحت في القضاء على فيروس "سي"، إضافة إلى ما تحقق في القضاء على قوائم الانتظار.